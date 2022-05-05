Додон: Полагаю, Гросу уже забронировал на всякий случай билеты на первый отбывающий на Запад самолёт из Кишинёва

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Пятый президент страны отметил на своей странице в соцсети, что у Игоря Гросу не было ни политических полномочий, ни морального права сделать те заявления, которые прозвучали вчера в Киеве на встрече молдавского спикера с его украинским коллегой.

– Спрятав себя в бронежилете, он, видимо, возомнил себя эдаким генералом и стал раздавать абсолютно безответственные обещания своим украинским партнёрам. Спикер Гросу был бы попросту смешон в своем странном амплуа, если его заявления и обещания не были бы столь опасны для молдаван, – отметил он.

Игорь Додон напомнил, что Молдова – нейтральная страна и никоим образом не может и не должна участвовать в военном конфликте между Россией и Украиной. Таким образом, ни сапёрские отряды, ни другая военная помощь, которые, по словам спикера украинской Рады, были обещаны молдавским спикером, не может исходить от Молдовы. И тем более спикер Гросу своими категорическими и субъективными заявлениями не должен подвергать экономическому и другим рискам молдавских граждан, которые могут дорого заплатить из-за его бездумных слов, подчеркнул экс-глава государства.

– Кстати, не уверен, что в случае, не дай Бог, перехода военного конфликта на молдавскую землю, спикер Гросу будет таким же воинственным и подаст молдавским солдатам личный пример, как вести себя на передовой. Полагаю, что он уже забронировал на всякий случай билеты на первый отбывающий на Запад самолёт из Кишинёва, – подытожил Додон.

Напомним, что передачу военной техники, оказание помощи в разминировании освобождённых территорий и введение санкций против России обсудил Игорь Гросу в Киеве со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком. Об этом последний сообщил на своей странице в соцсети.

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