Додон: Пока мы сохраняем нейтралитет, нет причин для втягивания Молдовы в конфликт в Украине (ВИДЕО)

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До тех пор, пока наша страна сохраняет статус нейтрального государства, для Молдовы и наших сограждан нет угроз в контексте событий в Украине. Так считает пятый президент РМ Игорь Додон.



– Не вижу причин для втягивания Молдовы в то, что происходит сейчас в Украине. Считаю, что до тех пор, пока мы сохраняем статус нейтрального государства, до тех пор, пока мы не разрешаем поставлять военную технику, вооружение в соседнюю страну через наши аэропорты, Молдова не будет задействована в этих событиях. Мы должны сохранять нейтралитет, – подчеркнул он в комментарии для частного телеканала.

По мнению Игоря Додона, проблем социального и экономического характера, тем не менее, не избежать. В этой ситуации он призвал правительство уже сейчас приступить к разработке решений.

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