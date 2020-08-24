Додон: Подвиги воинов, павших на поле боя 75 лет назад, должны жить в нашей памяти вечно! (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон сегодня принял участие в церемонии передачи в Военный музей 150 гильз от патронов калибра 14,5 мм с землей, взятой из могил солдат, погибших во Великой Отечественной войне, примерно из 160 населенных пунктов страны. Мероприятие проходило в Центре военной культуры и истории.

Мемориальная акция является частью Национального плана действий, посвященного 75-летию Победы. Примечательно также, что эта акция происходит в день 76-летия освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

– Организуя такие мероприятия, мы сохраняем в памяти подвиги воинов, павших на поле боя 75 лет назад. Как для нас, так и для будущих поколений очень важно осознавать цену, которую заплатили наши предки, чтобы сегодня мы могли радоваться мирной жизни на этой земле и спокойно строить свое будущее. Выразил искреннюю благодарность руководству и личному составу Национальной армии за их участие и усилия в организации и проведении этой памятной акции. Слава героям и вечная им память! – отметил президент.

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