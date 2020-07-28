Додон подвел итоги встречи с Красносельским (ВИДЕО)

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Седьмая по счету встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского состоялась во вторник, 28 июля. Беседа прошла в государственной резиденции в Кондрице сначала тет-а-тет, а затем и в расширенном формате.

– Первая встреча у нас была в начале 2017 года. Хочу отметить, что за эти годы у нас сложился постоянный и плодотворный диалог. Мы делаем всё возможное для того, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра, – рассказал президент по итогам дискуссии.

По словам Игоря Додона, на встрече был обсужден обширный список вопросов. Речь шла о карантинных постах, установленных в Зоне безопасности, телекоммуникациях, вопросах банковской системы, открытии троллейбусной линии Бендеры – Варница и закрытии уголовных дел.

– То, что интересует граждан Молдовы больше всего – вопрос карантинных постов. Хочу отметить, что за последние недели плодотворного диалога между мной и Вадимом Николаевичем нам удалось его частично решить. Он будет решаться и дальше, чтобы жители обоих берегов Днестра могли свободно перемещаться. Еще один важный вопрос, который мы сегодня обсудили и наметили возможные решения, – банковский. Это и открытие счетов, и другие моменты. Участвовали руководители центральных банков и правого, и левого берегов. Детально обсудили вопрос телекоммуникаций. Вы знаете, что были приняты изменения в законодательстве РМ еще полтора года назад. Есть технические моменты, которые нужно решить. Есть принципиальное решение по поводу троллейбусной линии. Думаю, что с нашими зарубежными партнерами мы будем двигаться довольно быстро в этом направлении. По уголовным делам, по тем элементам, о которых мы говорили на прошлых встречах, есть понимание, как будем двигаться дальше, – рассказал Игорь Додон.

Глава государства отметил, что “этот диалог очень важен. Это хороший сигнал для жителей и правого, и левого берегов Днестра”.

– Уверен, что наши граждане хотят, чтобы был такой диалог. Хочу вас заверить, что мы будем делать всё возможное, чтобы жители и правого, и левого берегов Днестра сталкивались с всё меньшими проблемами – экономическими, социальными – которые были раньше, – добавил он.

Вадим Красносельский поблагодарил Игоря Додона за приглашение, отметив, что эта встреча “выделяется” из предыдущих, так как на ней присутствовали политические представители и первые лица, которые компетентны решать обозначенные проблемы.

– Это позволило нам ещё более углубиться в ситуацию, вникнуть в технические аспекты решения тех вопросов, от которых зависит жизнь простых людей, по большому счёту, что на правом, что на левом берегу Днестра, – сказал он.

Лидер Приднестровья также добавил, что выступает за свободу перемещения, и рассказал, что из 31 временного санитарного поста на данный момент осталось 11.

– Они служат не для того, чтобы препятствовать гражданам перемещаться по той или иной территории, а чтобы не было бесконтрольного распространения инфекции коронавируса. Мы с этой проблемой столкнулись вместе, как и весь мир, и она до сих пор не решена. Поэтому, я думаю, что по мере послабления распространения коронавирусной инфекции на территориях данные посты, конечно, будут ликвидированы. Они выставлены на временной основе, – подытожил Красносельский.

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