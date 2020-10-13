Додон подтвердил намерение поэтапно удвоить зарплаты педагогам в следующем году (ФОТО)

В Хынчештском районе Игорь Додон провел встречи с жителями трех сёл: Кэрпинень, Минжир и Буцень. Беседы длились дольше, чем планировалось: вопросов традиционно много, некоторые очень острые, требующие четких, развернутых ответов.

– Я к этому готов. И опыта, и информации хватает, а главное – есть ответы, как эти вопросы решить. Спрашивали о пенсиях, рабочих местах, дорогах, об уличном освещении. В деталях рассказал им об этом и многом другом. Подтвердил намерение нашей команды поэтапно удвоить зарплаты педагогам в следующем году (по примеру зарплат медиков в году нынешнем).

Отчитался о сделанном, поделился нашими планами. Люди понимают, что нужно стране для стабильности и развития. Вместе мы справимся! – отметил кандидат на своей странице в соцсети.