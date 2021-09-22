Додон подробно рассказал об инициативе о частичной компенсации роста цены на газ (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов готовит законопроект в помощь гражданам, учитывая предстоящий рост тарифа на газ. Об этом в рамках передачи на частном телеканале рассказал Игорь Додон.

Он отметил, что в Молдове 700 тысяч потребителей газа, а средний объём потребления в месяц составляет 200-300 кубов.

– Мы предлагаем компенсировать первые 100 кубов для всех потребителей. Что это означает? За первые 100 кубов газа, сколько потребитель обычно использует, чтобы цена не увеличилась, чтобы был тот же тариф 4,3, сколько сейчас, а разница – увеличение, скорее всего, будет до 6 леев – в 1,7 леев на первые 100 кубов компенсировать всем. И тот, кто потребляет 400 кубов, получит 100 кубов по низкой, а остальные 300 – по высокой. Тот, кто потребляет всего лишь 100, в сёлах и т.д., получит компенсацию от государства, – пояснил Додон.

Председатель ПСРМ отметил, что для покрытия данной инициативы необходимо около 120 млн леев в месяц. Средства найти можно, уверен он.

– Так уже было в 2008-2009 годах. Мы тогда компенсировали 30 кубов для всех. Поэтому эта инициатива будет нами зарегистрирована. Нынешняя власть хвастается, что у неё есть серьёзная поддержка от европейцев и американцев. Так возьмите эти деньги и помогите народу. Я думаю, что это будет правильно, – подытожил он.

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