Додон подписался за проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона

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Игорь Додон сегодня поставил свою подпись за организацию консультативного референдума, чтобы предоставить жителям Кишинёва право решать судьбу земли бывшего Республиканского стадиона, которую правительство хочет передать посольству США.

⁃ Как гражданин убеждён, что эту землю, с такой символикой и историей, необходимо оставить в собственности государства и передать муниципалитету для строительства важного объекта социального назначения. Уверен, что посольство США сможет найти другой участок земли для строительства своего нового офиса. Призываю всех жителей муниципия Кишинёв активно поддержать инициативу по организации референдума, а также подписаться за его проведение. Решать такие вопросы должны граждане, а руководство страны должно прислушиваться к мнению собственного народа, – отметил экс-президент на своей странице в соцсети.

Ранее мы писали, где искать палатки, где можно поставить подпись за референдум.

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