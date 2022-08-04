Додон подписался за проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона

Додон подписался за проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона

Игорь Додон сегодня поставил свою подпись за организацию консультативного референдума, чтобы предоставить жителям Кишинёва право решать судьбу земли бывшего Республиканского стадиона, которую правительство хочет передать посольству США.

⁃ Как гражданин убеждён, что эту землю, с такой символикой и историей, необходимо оставить в собственности государства и передать муниципалитету для строительства важного объекта социального назначения. Уверен, что посольство США сможет найти другой участок земли для строительства своего нового офиса. Призываю всех жителей муниципия Кишинёв активно поддержать инициативу по организации референдума, а также подписаться за его проведение. Решать такие вопросы должны граждане, а руководство страны должно прислушиваться к мнению собственного народа, – отметил экс-президент на своей странице в соцсети.

Ранее мы писали, где искать палатки, где можно поставить подпись за референдум.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md