Додон: Поддержка регионов – один из приоритетов руководства страны (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Поддержка регионов – один из приоритетов руководства страны (ФОТО, ВИДЕО)

В селе Магдачешты глава государства встретился с примарами некоторых населенных пунктов Криулянского района. Стороны обсудили ряд проблем социального характера, для решения которых местные власти рассчитывают на поддержку центральных властей.

Так, речь шла о необходимости строительства нового здания на станции очистных сооружений и о расширении небольшого участка канализационной сети в Магдачештах. Кроме того, президента попросили оказать содействие в поиске финансовых средств для строительства спортивной площадки в этом селе.

Еще одна обозначенная проблема – нехватка микроавтобусов для нужд общественного транспорта. По словам собеседников Игоря Додона, этот вопрос решается Национальным агентством автотранспорта, но примары не могут найти с ведомством общего языка.

– Я обещал помочь в решении этих и других проблем, подчеркнув, что поддержка регионов – один из приоритетов действующей власти, особенно в части ремонта дорог, инфраструктуры и социальных объектов, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

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