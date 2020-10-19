Додон: Поддержка населения путем создания рабочих мест и обеспечения достойной зарплаты остаётся нашим приоритетом!

Игорь Додон сегодня ознакомился с деятельностью Зоны свободного предпринимательства (ЗСП) «Expo-Business-Chisinau». Независимый кандидат в президенты посетил производственные участки компании и провел откровенную беседу с членами команды.

В ЗСП зарегистрирован 51 резидент из 16 стран, их сфера деятельности – промышленное производство экспортных товаров, строительных материалов, вин, коньяков («дивин»), а также сортировка, маркировка, упаковка. Додон приветствовал сотрудников и рассказал о том, чего ему удалось достичь с командой и что он будет делать дальше.

– Подчеркнул, что одним из приоритетов нашей команды была и остается поддержка населения путем привлечения иностранных инвестиций, создания рабочих мест, обеспечения достойной заработной платы, развития современной промышленности и др. Мы должны продолжить то хорошее, что уже удалось сделать! Мы продолжим поддерживать инвестиционную деятельность на территории Республики Молдова. Вместе мы справимся! – подчеркнул он.

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