Додон: Поддержка экономических агентов – ключевая задача для руководства страны

Додон: Поддержка экономических агентов – ключевая задача для руководства страны

В рамках поездки Игорь Додон ознакомился также с работой бизнес-инкубатора в Сынджерейском районе. Он был создан в 2013 году и является победителем Пятого национального конкурса «Бизнес-инкубатор года», организованного Ассоциацией развития сектора малого и среднего предпринимательства и Сетью бизнес-инкубаторов Республики Молдова.

Глава государства пообщался с молодыми предпринимателями, обсудил проблемы, с которыми они сталкиваются, и обещал широкую поддержку. Президент добавил, что в это трудное время поддержка экономических агентов, включая малый и средний бизнес, является одной из ключевых задач для руководства страны.

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