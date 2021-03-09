Додон: Поддерживая Санду, запад наступает на те же грабли, что с Филатом и Плахотнюком. И исход будет тем же (ВИДЕО)

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Отношения со всеми партнёрами Молдовы должны строиться на взаимном уважении, а вмешательство во внутренние дела нашей страны – недопустимо. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале.



– Я не согласен с тем, чтобы Молдова стала банановой республикой, находилась на содержании кого-то из Брюсселя или Бухареста и выполняла все их указания. Мы должны думать о своих национальных интересах. Мы – партнёры, а партнёры – это диалог, а не указания, – сказал он.

Председатель ПСРМ также в очередной раз обратил внимание на двойные стандарты, которыми руководствуются некоторые западные чиновники в отношении Молдовы.

– Когда во времена правления проевропейского правительства украли миллиард – им все сказали: “Браво!”. Когда что-то выгодно Майе Санду и она нарушает Конституцию, она тоже молодец. И все молчат, засунули головы в песок. А если бы я себе позволил что-то подобное? Сейчас все молчат. Почему? Потому что она их, потому что она –человек, которого они продвигали, потому что можно закрыть глаза на все беззакония ради геополитической цели. Так было и с Филатом, и с Лянкэ, и с Плахотнюком. И чем всё это закончилось? Так будет и в этот раз, но гораздо быстрее. Запад наступает на те же грабли. И снова будет разочарование, – подытожил он.

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