Додон поддержал Путина: Если оппоненты боятся – значит, всё делается правильно (ВИДЕО)

Додон поддержал Путина: Если оппоненты боятся – значит, всё делается правильно (ВИДЕО)

Игорь Додон приветствует позитивный опыт разных стран по выработке стратегических инициатив, направленных на защиту суверенитета против внешнего вмешательства. Среди них – внесение в Основной закон Российской Федерации статей о запрете на вмешательство во внутренние дела и о приоритете российского национального законодательства над международным. 

– Здесь уместно напомнить про скандальную выходку американских конгрессменов, внесших резолюцию о непризнании президентских выборов 2024 года, если на них одержит победу действующий президент России Владимир Путин. Кстати, на мой взгляд, это высшая оценка деятельности нынешнего главы Российского государства: если оппоненты боятся – значит, всё делается правильно, – сказал он, выступая на видео-конференции, посвященной 20-летию Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

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