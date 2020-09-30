Додон подчеркнул важность сохранения пушкинского наследия в нашей стране как одного из культурных мостов между народами Молдовы и России (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства встретился с победителями школьного конкурса по теме творчества Александра Сергеевича Пушкина. Интеллектуальное состязание было проведено в честь 200-летия со дня начала бессарабской ссылки великого русского поэта.

Инициатором культурного мероприятия выступил муниципальный советник от Партии социалистов Александр Одинцов, сумевший при этом найти спонсора, благодаря которому юные победители получили ценные подарки – планшеты. Всего в конкурсе было девять номинаций: конкурс рисунков (для первых и вторых классов), конкурс выразительного чтения в шести возрастных категориях (до 1-х до 12-х классов) и конкурс по сценической постановке произведений Пушкина в двух возрастных категориях (с 9-х до 12-х классов).

Игорь Додон искренне поздравил ребят с победой в конкурсе, пожелал им дальнейших успехов, новых творческих высот и успешной реализации на жизненном пути. Он также поблагодарил Александра Одинцова за реализацию этой прекрасной идеи и подчеркнул важность сохранения пушкинского наследия в нашей стране как одного из культурных мостов между народами Молдовы и России.

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