Додон подчеркнул готовность молдавского руководства к дальнейшему развитию молдавско-армянского диалога (ФОТО)

Игорь Додон провёл сегодня рабочую встречу с Послом Республики Армения в Республике Молдова Дживаном Мовсисяном по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Глава государства поблагодарил собеседника за его усилия в течение почти четырех лет по укреплению молдавско-армянских отношений.
За этот период состоялись первый официальный визит Президента Республики Молдова в Армению (2017), участие в Саммите Франкофонии в Ереване (2018) и заседании там же Высшего евразийского экономического совета (2019), где Молдова имеет статус наблюдателя. Кроме того, в феврале 2020 года прошёл визит в Ереван молдавской парламентской делегации во главе со спикером Зинаидой Гречаный.
– Подчеркнул готовность молдавского руководства к дальнейшему развитию молдавско-армянского диалога, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в наших странах и мире в целом, из-за которой были перенесены некоторые важные визиты и первое заседание двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В контексте мер по развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Молдовой и Арменией мы выразили надежду на активное участие в этом процессе Почетного консульства Молдовы в Армении и Почетного консульства Армении в Молдове, – отметил Додон.
В завершение беседы президент пожелал Дживану Мовсисяну успехов в его дальнейшей деятельности и выразил уверенность в том, что новый Посол Республики Армения также внесет вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.
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