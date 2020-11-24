Додон подчеркнул готовность молдавского руководства к дальнейшему развитию молдавско-армянского диалога (ФОТО)

Игорь Додон провёл сегодня рабочую встречу с Послом Республики Армения в Республике Молдова Дживаном Мовсисяном по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Глава государства поблагодарил собеседника за его усилия в течение почти четырех лет по укреплению молдавско-армянских отношений.

За этот период состоялись первый официальный визит Президента Республики Молдова в Армению (2017), участие в Саммите Франкофонии в Ереване (2018) и заседании там же Высшего евразийского экономического совета (2019), где Молдова имеет статус наблюдателя. Кроме того, в феврале 2020 года прошёл визит в Ереван молдавской парламентской делегации во главе со спикером Зинаидой Гречаный.