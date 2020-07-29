Додон: Почитать Конституцию страны значит быть патриотом

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Глава государства поздравил граждан с Днем Конституции Республики Молдова. Игорь Додон отметил, что 29 июля – памятная дата в современной истории нашего государства, так как в этот день в 1994 году был принят главный закон, который лежит в основе нашего молдавского государства, гарантирует гражданам основные права и свободы, определяет принципы правового государства, его суверенитет и демократическое развитие, укрепляет гражданский мир и социальную гармонию.



– Сегодня мы поклоняемся поколениям предшественников молдавского народа – родителям, бабушкам и дедушкам, прадедам, которые упорным трудом и самоотверженно еще в 1917 году выступали за Молдавскую Республику и подготовили проект Конституции страны. Построение суверенного молдавского государства продолжалось и в советское время. Но идеал государства – демократическая, суверенная и независимая республика – был реализован только в 1988-1994 годах, когда широкие массы населения, многочисленные общественные объединения, политические силы активно выступали за государственную независимость и принятие Конституции независимого государства Республика Молдова, – отметил он.

Игорь Додон подчеркнул: 29 июля 1994 года Молдова выбрала свое будущее, сформулировала демократические принципы функционирования молдавского государства и общества. Конституция Республики Молдова торжественно провозгласила народ сувереном власти в государстве. В соответствии с конституционными положениями, Республика Молдова является демократическим государством, которое должно служить обществу, людям и работать на благо каждого человека.

– Хочу отметить, что текст Конституции содержит много статей прямого действия, что налагает особую ответственность на органы публичной власти, которые должны обеспечить соблюдение этих положений. Научиться жить по Конституции – это высшая школа демократии, школа, которой мы все должны овладеть. Только соблюдение конституционных принципов и норм обеспечит верховенство прав человека, истинное конституционное правосудие и укрепит демократию, общество и наше государство Республика Молдова. Почитать Конституцию страны значит быть патриотом. Патриотизм и гражданская ответственность начинаются с семьи, с заботы о близких, родственниках и друзьях, о соотечественниках, о Родине, о своей стране. Очень важно воспитывать это понимание и отношение у молодого поколения. Реализуя эту цель, мы сможем быть уверенными в будущем, сможем постоянно развивать Республику Молдова, ее национальную экономику, внедрять необходимые проекты социального развития и обеспечивать гражданам достойную жизнь, основанную на соблюдении прав человека, – добавил президент.

Высший закон – плод работы выдающихся личностей нашего народа, отмечает Игорь Додон. В этом праздничном контексте от имени всего народа он выразил чувства признательности и благодарности тем, кто разработал, обсудил и проголосовал за основной закон как главный символ и атрибут государственности, суверенитета и независимости – отправную точку и ориентир для национальной нормативно-правовой базы.

– Как известно, текст Конституции жесткий, но он отражает общественно-политические изменения и пожелания свободных граждан в согласии с основными ценностями демократического и открытого общества. Еще раз поздравляю Вас с праздником и желаю Вам всего доброго. В этом контексте хочу подтвердить свою решимость сделать все возможное для того, чтобы граждане Республики Молдова пользовались правами, гарантированными Конституцией страны, государственные учреждения работали в соответствии с положениями этого Закона, а наше общество было благополучным и процветающим, – заключил глава государства.

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