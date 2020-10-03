Додон поблагодарил Союз офицеров за многолетнюю поддержку (ФОТО)

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По приглашению председателя Союза офицеров Республики Молдова, дивизионного генерала Виктора Гайчука и в качестве Верховного главнокомандующего вооруженными силами и члена Союза офицеров нашей страны Игорь Додон принял участие в отчетно-выборном собрании организации.

В рамках мероприятия он выразил особое уважение ветеранам Великой Отечественной войны, которые до сих пор, несмотря на почтенный возраст, продолжают активную общественную деятельность. Кроме того, он поблагодарил Союз офицеров за многолетнюю поддержку команды президента в работе по патриотическому воспитанию молодежи, а также за усилия по социальной защите ветеранов войны и офицеров в отставке.

– Перед началом собрания я ознакомился с историческими экспонатами: различными видами оружия и амуниции, обнаруженными на местах боевых сражений Великой Отечественной войны на территории Молдовы. Эти предметы найдены вместе с останками солдат благодаря долгой и кропотливой работе поискового отряда «Август» и Русского историко-патриотического клуба под руководством Алексея Петровича. Экспонаты будут переданы Центру военной истории и культуры Национальной армии Республики Молдова, – написал Додон на своей странице в соцсети.

Он высоко оценил результаты работы поисковиков и подчеркнул важность сохранения памяти о героизме наших предков, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом.

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