Додон поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией и последствиями засухи

Додон поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией и последствиями засухи

Глава нашего государства также выразил надежду на то, что Молдова получит российскую вакцину от COVID-19. Заявления были сделаны на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в эти минуты в формате онлайн. 

– Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам сказать большое спасибо за помощь, которую вы нам оказали в борьбе с пандемией, за ту помощь, которую мы получили в борьбе с последствиями засухи. Хочу еще раз вас поздравить с тем, что в РФ есть вакцина, мы очень надеемся получить её для граждан РМ, – сказал он. 

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