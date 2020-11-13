Додон поблагодарил поддержавших его граждан и снова призвал всех прийти на выборы (ФОТО)

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Сегодня утром более 20 тысяч жителей страны прошли по улицам столицы и всех райцентров Республики Молдова, чтобы поддержать Игоря Додона и его команду. «Они и есть наша команда – граждане Молдовы: представители разных национальностей, разных поколений, профессий, политических взглядов и социальных групп», – отметил на своей странице в соцсети независимый кандидат в президенты.

– Они сделали свой выбор: поддержали мир и стабильность в Молдове. Они сказали «Да» развитию нашей страны. «Да» – нашим традиционным ценностям и нашей вере. «Да» – нормальной семье. «Да» – межнациональной дружбе, исторической памяти. «Да» – возрождению молдавского села. «Да» – уравновешенной международной политике. «Да» – сохранению медицины и образования! Именно они и сотни тысяч наших соотечественников сохраняют и оберегают государственность и независимость нашей Родины! Они не позволят 15 ноября нашей стране исчезнуть и превратиться в чужую территорию! – подчеркнул Додон.

Он отметил, что участники акций мирно и ответственно выразили своё мнение без беспорядков и провокаций, не мешая пешеходам и не перекрывая дорожного движения, соблюдая все нормы пандемической безопасности. Люди, вышедшие сегодня на улицы Кишинева и других городов, обратились ко всем гражданам Молдовы с просьбой прийти 15 ноября на выборы и поддержать Игоря Додона и его команду на выборах.

– Я искренне благодарен им за такое доверие. Присоединяюсь к этому обращению и еще раз прошу сограждан принять участие в голосовании в воскресенье и отдать свой голос за мир и стабильность. Спасибо за поддержку, за любовь к нашей Молдове! Вы сделали правильный выбор, и я обещаю в своей работе на благо нашей страны соответствовать вашим ожиданиям! Вместе мы справимся! – подытожил он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.