Додон поблагодарил граждан за участие в выборах и за поддержку: Вы проявили патриотизм. Обещаю, что вы не пожалеете!

Додон поблагодарил граждан за участие в выборах и за поддержку: Вы проявили патриотизм. Обещаю, что вы не пожалеете!

Игорь Додон выступил с заявлениями для прессы после закрытия избирательных участков. Действующий глава государства поблагодарил всех, кто исполнил сегодня свой гражданский долг. 

– Вне зависимости от того, за кого вы голосовали, хочу поблагодарить вас за активность. Вы доказали, что вы патриоты, что вам важна судьба нашей страны, – сказал он. 

Отдельно Додон поблагодарил тех, кто голосовал сегодня за него.

– Вы не пожалеете об этом, – заверил он. 

В качестве президента и кандидата в президенты он выразил благодарность всем сотрудникам государственных структур, обеспечившим проведение справедливого и демократичного голосования в непростых условиях.

– Спасибо за профессионализм и вашу деятельность, – добавил он. 

Обратился Игорь Додон к гражданам и на русском языке.

– Вы проявили патриотизм, и в качестве президента я хочу вам сказать: “Большое спасибо!”. Обещаю вам, что вы не пожалеете, что отдали голос за мою кандидатуру. Я провел хорошую, спокойную кампанию, никого не критиковал. Думаю, что вы это оцените, и уже оценили! – сказал он. 

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