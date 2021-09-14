Додон: Победа в Гагаузии кандидатов от Блока коммунистов и социалистов гарантирует преемственность нашего курса на укрепление социальных гарантий населению (ФОТО)

Игорь Додон отправился сегодня в Гагаузскую автономию, где 19 сентября состоятся очередные выборы в Народное собрание. Блок коммунистов и социалистов выдвинул кандидатов по 21 округу из 35 и решил поддержать ещё более десятка независимых кандидатов в других округах.
В частности, председатель ПСРМ пообщался с работниками предприятия Transfest в Чадыр-Лунге.
– Рассказал им о важности продолжения социальных программ и инфраструктурных проектов, которые инициировала Партия социалистов, будучи у власти, и которые сейчас остро необходимы нашим согражданам, поскольку правящий режим своей антинародной политикой перечеркивает все эти достижения. В данном контексте отметил важность поддержки кандидатов от Блока коммунистов и социалистов в Гагаузии, так как это гарантирует преемственность нашего курса на укрепление социальных гарантий населению, – написал Додон на своей странице в соцсети.
После этого он отправился на встречу с жителями Чадыр-Лунги в городском парке.
– Сотни граждан пришли пообщаться с нашей командой и рассказать о своих проблемах и пожеланиях. Мы прекрасно информированы о делах в Гагаузской автономии и заверили наших собеседников в том, что команда Блока коммунистов и социалистов всегда будет рядом с людьми. В ходе общения с избирателями представил им кандидата по 7-му округу, которого поддерживает Блок. Это Елена Юрченко, директор городского лицея имени М.П. Губогло. Призвал жителей Чадыр-Лунги проголосовать за госпожу Юрченко, отличного педагога и достойного человека, – подчеркнул председатель Партии социалистов.
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