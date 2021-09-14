Додон: Победа в Гагаузии кандидатов от Блока коммунистов и социалистов гарантирует преемственность нашего курса на укрепление социальных гарантий населению (ФОТО)

После этого он отправился на встречу с жителями Чадыр-Лунги в городском парке.

– Сотни граждан пришли пообщаться с нашей командой и рассказать о своих проблемах и пожеланиях. Мы прекрасно информированы о делах в Гагаузской автономии и заверили наших собеседников в том, что команда Блока коммунистов и социалистов всегда будет рядом с людьми. В ходе общения с избирателями представил им кандидата по 7-му округу, которого поддерживает Блок. Это Елена Юрченко, директор городского лицея имени М.П. Губогло. Призвал жителей Чадыр-Лунги проголосовать за госпожу Юрченко, отличного педагога и достойного человека, – подчеркнул председатель Партии социалистов.