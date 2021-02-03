Додон: Плахотнюк помог Санду стать президентом (ВИДЕО)

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Влад Плахотнюк через своих посредников, включая “олигархические консервы”, организовал грязную информационную кампанию против Игоря Додона для того, чтобы помочь Майе Санду стать президентом. Об этом сам Додон заявил в рамках программы на частном телеканале.

– Кто мог снять подобное? Только Плахотнюк. Зачем он запустил такое видео? Чтобы помочь Майе Санду выиграть выборы. Это же очевидно! Бежавшему из страны олигарху Плахотнюку было выгодно, чтобы выиграла Санду, – сказал он.

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