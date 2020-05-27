Додон: Плахотнюк использует три “инструмента” для возвращения в молдавскую политику – два в парламенте, один вне (ВИДЕО)

Додон: Плахотнюк использует три “инструмента” для возвращения в молдавскую политику – два в парламенте, один вне (ВИДЕО)

Владимир Плахотнюк использует три “инструмента” для возвращения себе былого влияния в молдавской политике. Два из них находятся в парламенте, а третий – вне его. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале. 

– Группа Канду и группа Шор в парламенте, и Усатый вне парламента. Это очевидно. У них скоординированы повестки, мессаджи, вплоть до мелочей, – сказал он. 

Стоит отметить, что ранее Ренато Усатый признал, что часто общается с лидером группы “Про-Молдова” Андрианом Канду.

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