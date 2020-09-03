Додон: Первый указ нового президента должен быть о роспуске парламента (ВИДЕО)

Додон: Первый указ нового президента должен быть о роспуске парламента (ВИДЕО)

Действующий состав парламента больше не соответствует результатам выборов 2019 года и должен быть распущен как можно скорее. Об этом Игорь Додон заявил в интервью радиостанции “Свободная Европа”. Глава государства отметил, что этого хотят прежде всего граждане, которые возмущены тем, что происходит в законодательном органе страны. 

– Мы видим, что единственным решением остается роспуск этого парламента. Я бы очень хотел, чтобы досрочные парламентские выборы прошли одновременно с президентскими, но КС заявил, что это невозможно. Однако сразу после президентских выборов парламент должен быть распущен. Первый указ нового президента должен быть о роспуске парламента, – сказал он. 

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