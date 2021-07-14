Додон: Пережили Плахотнюка – переживём и Санду! (ВИДЕО)

Додон: Пережили Плахотнюка – переживём и Санду! (ВИДЕО)

В процессе громких расследований, если таковые будут начаты, представители ПДС могут выйти на самих себя. Так считает Игорь Додон. Председатель ПСРМ призвал партию “Действие и солидарность” найти и привлечь к ответственности виновных и причастных к “краже века”, сдаче в концессию аэропорта и т.д.  

– Давайте, вперёд! Ни я, ни моя команда в этом не участвовали. Мы, напротив, критиковали и выводили людей на площадь, – сказал он. 

Додон, однако, считает, что команда ПДС не станет заниматься расследованием данных дел. В то же время он не исключает политических репрессий, но отмечает, что социалисты этого не боятся.

– Пережили Плахотнюка – переживём и Санду, – подытожил он. 

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