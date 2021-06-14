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Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Этот день – возможность повысить информированность общества о необходимости донорства крови, а также побудить как можно больше людей добровольно сдавать кровь, чтобы все граждане и населенные пункты имели доступ к надежным и качественным поставкам крови и продуктов крови, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.

⁃ Переливание крови помогает спасти миллионы жизней, помогает пациентам, страдающим от опасных для здоровья недугов, обеспечивает более долгую жизнь и более высокое качество жизни. Я благодарен медицинскому персоналу в центрах переливания крови страны за усилия по обеспечению потребности в крови, особенно во время пандемии COVID-19. Благодарен также добровольным и регулярным донорам, которые играют решающую роль в обеспечении безопасного и достаточного запаса крови в обычных и чрезвычайных ситуациях, – подчеркнул он.

В этом контексте он также поблагодарил членов молодежного движения «Молодая гвардия», которые весной этого года провели кампанию «Донор», в ходе которой организовали акции по сдаче крови во всех регионах страны. ⁃ Только так, вместе день за днем сдавая кровь, мы сможем спасти много жизней, – подытожил председатель ПСРМ.

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