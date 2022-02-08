Додон: Переговоры с Россией – единственное решение. Всё остальное – филькина грамота (ВИДЕО)

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Срочные переговоры с Россией. В этом председатель Молдавско-Российского Делового Союза видит выход из сложившегося в нашей стране газового кризиса. Игорь Додон призвал руководство страны в приоритетном порядке договориться о проведении заседания Межправкомиссии.

– Нужно провести Межправкомиссию: сесть, предметно поговорить, договориться и идти вперёд. Это единственный выход, другого варианта нет. Все остальное – филькина грамота. Будет новый контракт или какие-то другие условия – это предмет договорённостей, но для этого нужно идти и договариваться, – сказал он.

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