Додон: Передам своим сыновьям традицию виноделия, как ранее мне ее передал мой отец (ВИДЕО)

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Сегодня вместе с семьей глава государства начал сбор винограда сорта «Рислинг», который он с сыновьями высадил в 2013 году в своем родном селе Садова. Несмотря на засуху, урожай выдался богатым.

– Мы сделаем из него, как и в прежние годы, качественное вино. Я передам своим сыновьям традицию виноделия, как ранее мне ее передал мой отец. Желаю всем здоровья! Берегите своих близких, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети, опубликовав соответствующий ролик.

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