Додон – ПДС: Вызывая меня в прокуратуру, вы не спасётесь ни от роста цен, ни от недовольства населения

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Шоу для отвлечения внимания населения от цепного роста цен, спровоцированного некомпетентностью руководства страны. Так почётный председатель ПСРМ Игорь Додон прокомментировал сегодняшний допрос в Генпрокуратуре по делу “Energocom”.

– Если действующее руководство страны думает, что, вызывая меня в прокуратуру, снизит цены на газ или электричество, оно ошибается. Когда возникают проблемы, а население недовольно ростом цен из-за некомпетентности властей, они вызывают меня в прокуратуру. Все попытки сместить акценты путём проведения подобных телевизионных шоу ничего не изменят. Вызывая меня в прокуратуру, вы не избавитесь от недовольства граждан, – сказал он.

Кроме того, политик в очередной раз подтвердил готовность к сотрудничеству с властями для поиска выхода из кризиса.

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