Додон – ПДС: Вызывая меня в прокуратуру, вы не спасётесь ни от роста цен, ни от недовольства населения

Додон – ПДС: Вызывая меня в прокуратуру, вы не спасётесь ни от роста цен, ни от недовольства населения

Шоу для отвлечения внимания населения от цепного роста цен, спровоцированного некомпетентностью руководства страны. Так почётный председатель ПСРМ Игорь Додон прокомментировал сегодняшний допрос в Генпрокуратуре по делу “Energocom”.

– Если действующее руководство страны думает, что, вызывая меня в прокуратуру, снизит цены на газ или электричество, оно ошибается. Когда возникают проблемы, а население недовольно ростом цен из-за некомпетентности властей, они вызывают меня в прокуратуру. Все попытки сместить акценты путём проведения подобных телевизионных шоу ничего не изменят. Вызывая меня в прокуратуру, вы не избавитесь от недовольства граждан, – сказал он. 

Кроме того, политик в очередной раз подтвердил готовность к сотрудничеству с властями для поиска выхода из кризиса.

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