Додон: ПДС уже намеренно создала предпосылки для непризнания выборов (ВИДЕО)

Додон: ПДС уже намеренно создала предпосылки для непризнания выборов (ВИДЕО)

Игорь Додон не исключает, что если Майю Санду и партию “Действие и солидарность” не устроят результаты выборов, они оспорят их в Конституционном суде. Председатель ПСРМ отметил, что предпосылки для непризнания итогов голосования ПДС уже создала – когда вынудила ЦИК изменить решение о количестве участков за границей, несмотря на то, что отведённый для этого законом срок истёк. 

– Они контролируют юстицию и они создали предпосылки для непризнания выборов, заставив ЦИК принять другое решение об открытии участков за рубежом. Это решение не уложилось в отведенные 35 дней. Правила уже нарушены, уже есть мотивы обратиться в КС по поводу аннулирования выборов. Если пойдут по этому пути их тролли, спойлеры, тогда вся вина будет на них. Это очень некрасивые игры с их стороны. Мы их еще в январе-феврале предупреждали не играть с Конституцией, – сказал Додон. 

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