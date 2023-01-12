Додон: ПДС уйдёт из власти гораздо быстрее, чем рассчитывала

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После 2022 года, полного вызовов, социальных и экономических проблем, подчинения юстиции и прокуратуры, репрессий против оппонентов, закрытия независимой прессы и установления диктатуры в Республике Молдова, большинство граждан с ужасом думают о перспективах 2023-го. Однако в молдавской политике всё очень быстро меняется, и для ПДС не будет исключений. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон.

После двух мандатов коммунистов ни одна другая власть не имела такой же политической стабильности. После 2009 года все лидеры правых считали, что пришли к власти по меньшей мере на 10 лет, но они ошиблись. Вспомните, что произошло с Урекяном, Киртоакэ, Гимпу, Филатом, Плахотнюком. Так же произойдёт с ПДС – они уйдут из власти раньше, чем думали в 2020-м, – считает он.

Додон отмечает, что большинство граждан разочарованы нынешним руководством страны, а после неминуемого ухода ПДС из власти, на следующих, очередных выборах или раньше, каждое незаконное решение и антиконституционное действие, принятые и осуществлённые чиновниками и государственными учреждениями в период диктатуры Майи Санду, будут тщательно проанализированы.

Повторю: это неминуемо. Заверяю вас, что многие, в том числе в госучреждениях, уже документируют и под лупой изучают всё, что происходит в настоящее время в экономике, юстиции, энергетике, других стратегических областях государства. Все сегодняшние злоупотребления будут иметь очень серьёзные последствия для тех, кто их совершает. Народ Республики Молдова сильно страдает в эти годы, и народ потребует расплаты, когда это станет возможным, когда правовые учреждения будут освобождены из-под захвата ПДС. Уверен, что молдаване, мы все, переживём все эти вызовы и обеспечим процветающее будущее новым поколениям, – подытожил он.

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