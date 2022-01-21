Додон – ПДС: У вас два варианта – или покрыть всем рост тарифа на газ, или подать в отставку и дать другим возможность разрешить кризис

Додон – ПДС: У вас два варианта – или покрыть всем рост тарифа на газ, или подать в отставку и дать другим возможность разрешить кризис

Худшие прогнозы становятся реальностью. Руководство страны, не сумев договориться с российскими партнерами, не захотев услышать и хотя бы частично реализовать внесенные оппозицией и экспертами конкретные предложения по преодолению энергетического кризиса, расписалось в своей полной беспомощности. Об этом на своей странице в соцсети пишет почётный председатель ПСРМ. Игорь Додон отмечает: предстоящее увеличение более чем на 40% тарифа на газ для конечных потребителей (до 15,6 леев с учетом НДС), ещё сильнее раскрутит маховик неплатежей и долгов. Это практически уничтожит всю оставшуюся перерабатывающую промышленность, приведя к закрытию десятков тысяч рабочих мест.

– В этих условиях молдавская власть возвращается к проверенными годами оправданиям. Когда из-за своего непрофессионализма и недальновидности правое правительство попадает в собственную ловушку и остаётся беспомощным перед серьёзными вызовами, оно начинает срочно сваливать вину на геополитику — сразу «виноваты русские», которые «хотят поставить на колени независимое молдавское государство». Абсурдность этой аргументации очевидна и продиктована западной антироссийской повесткой и истерикой. Народ в это уже не поверит. Уже понятно, что с российскими партнёрами нынешняя власть ввиду своей некомпетентности не договорится, тем более что «западные партнеры по развитию», которые преследуют свои интересы, в этой ситуации просто не дадут им сесть за стол переговоров. В создавшихся условиях есть только два варианта: руководство страны должно либо покрыть за счёт государства рост тарифов для населения и экономических агентов (мы предлагали реальный механизм, как это сделать), либо подать в отставку и дать возможность другим разрешить этот кризис, – подчеркнул Додон. 

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