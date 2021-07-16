Додон – ПДС: Слезайте с баррикад и начинайте работать (ВИДЕО)

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Полнота власти обычно опьяняет, как уже происходило со многими. В связи с этим Игорь Додон советует ПДС “слезть с баррикад и начать работать”. Об этом председатель ПСРМ заявил в рамках нового выпуска своего видеоблога.

– До сих пор они были в оппозиции, теперь же обладают всей полнотой власти. Мы готовы при необходимости помочь. Желаем успехов, люди ждут результатов, – сказал он.

В то же время Додон подчеркнул, что нападок на государственность и суверенитет социалисты и коммунисты, которые будут единой фракцией в парламенте, не допустят.

– Мы подготовили десятки проектов и по своей, и по их программе. Было бы хорошо, чтобы они как можно скорее начали работать в парламенте, в правительстве, и показали, что действительно могут изменить ситуацию к лучшему. А мы будем наблюдать за этим, – подытожил Игорь Додон.

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