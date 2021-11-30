Додон: ПДС решила “ликвидировать” пенсионеров, чтобы сэкономить (ВИДЕО)

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Социальная политика ПДС – это геноцид. Правящая партия аннулирует всё, чего добились социалисты: снижение пенсионного возраста, индексация пенсий два раза в год и финансовая поддержка пожилых людей. Об этом в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил Игорь Додон.

– “Чем меньше пенсионеров, тем легче им повышать пенсии”, – вот их логика. Это не геноцид? Нормальные люди думают, как заработать больше денег в бюджет, чтобы повысить пенсии. А либералы думают, как сделать так, чтобы было меньше пенсионеров. Вот и увеличивают пенсионный возраст, – сказал Додон.

Кроме того, подчеркнул председатель ПСРМ, ПДС аннулировала индексаций дважды в год и дополнительную помощь пожилым людям.

– Что они делают? Экономят на пенсионерах? С одной стороны увеличивают пенсионный возраст, чтобы пенсионеров было меньше, с другой стороны аннулируют двойную индексацию в течение года и дополнительную помощь. Ещё имеют наглость ходить по телеканалам и говорить, что всё хорошо и т.д. Ребята, так давайте сядем и обсудим. Почему мы это смогли сделать, когда бюджет в прошлом году был дефицитным. Давайте сядем и покажем, как это сделать, а не аннулируйте, не ликвидируйте пенсионеров, – добавил он.

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