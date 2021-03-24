Додон: ПДС пугает депутатов генпрокурором, чтобы те проголосовали за “покемона” Гросу

0

В надежде заручиться голосами для поддержки правительства Игоря Гросу представители ПДС запугивали сегодня некоторых депутатов “Про-Молдова” тем, что и за ними вскоре придёт генпрокурор. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон.

– Нынешний президент действует по той же “брошюрке”, что и Плахотнюк. Попытки давления на депутатов, давление на кандидатов в премьеры…Шулеры вернулись. Красивая оболочка, “хорошие люди”, но методы те же, – сказал он.

Додон также указал на двойные стандарты Майи Санду.

– Если парламент коррумпированный, какого…ты сейчас просишь 51 голос, чтобы голосовали за твоё правительство? То есть, если голосовать за правительство, которое предлагает Додон, это коррумпированный парламент, а когда за своего парня, этого “покемона” – тогда он не коррумпированный? – задался вопросом лидер ПСРМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.