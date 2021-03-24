Додон: ПДС пугает депутатов генпрокурором, чтобы те проголосовали за “покемона” Гросу

Додон: ПДС пугает депутатов генпрокурором, чтобы те проголосовали за “покемона” Гросу

В надежде заручиться голосами для поддержки правительства Игоря Гросу представители ПДС запугивали сегодня некоторых депутатов “Про-Молдова” тем, что и за ними вскоре придёт генпрокурор. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон. 

– Нынешний президент действует по той же “брошюрке”, что и Плахотнюк. Попытки давления на депутатов, давление на кандидатов в премьеры…Шулеры вернулись. Красивая оболочка, “хорошие люди”, но методы те же, – сказал он. 

Додон также указал на двойные стандарты Майи Санду.

– Если парламент коррумпированный, какого…ты сейчас просишь 51 голос, чтобы голосовали за твоё правительство? То есть, если голосовать за правительство, которое предлагает Додон, это коррумпированный парламент, а когда за своего парня, этого “покемона” – тогда он не коррумпированный? – задался вопросом лидер ПСРМ. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md