Додон – ПДС: Оставьте в покое День Победы и георгиевскую ленту! Займитесь своими обещаниями, а если не можете – уходите!

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Пятый президент уверен: 9 Мая граждане нашей страны проявят характер и покажут этому бессовестному руководству, что историческую память не аннулировать самоуправными, антидемократическими и безответственными решениями.

– Есть вещи, ценности и символы, которые невозможно запретить, как бы сильно ни старалась нынешняя марионеточная власть. 9 Мая я повяжу на груди георгиевскую ленту, как и в предыдущие годы, и приму участие в традиционном шествии к Мемориалу, вместе с десятками тысяч наших сограждан, которые отметят День Победы над нацизмом, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что “в эти отнюдь не хорошие, а сложные для нашей страны и региона времена мы должны беречь сложившиеся десятками лет социальные обычаи и традиции, потому что только так молдавское общество ещё может сохранить пусть и хрупкие, но стабильность, баланс и сплочённость”.

– Однако если ПДС и Майя Санду лично попытаются жёстко и радикально сломать наш образ жизни и мышления, если они попробуют растоптать коллективную память и свободу самовыражения, тогда молдавское общество рискует взорваться. Не исключены внутренние бунты, каких ещё не было за последние 30 лет. Виновниками последующих серьёзных последствий будут представители власти, которые вместо того, чтобы успокоить людей, наоборот провоцируют ненависть, рознь и конфликты в обществе, – предупреждает Додон.

Он призывает руководство страны оставить в покое историческую память молдавского народа, День Победы, нейтралитет и молдавскую идентичность.

– Займитесь лучше экономикой, ценами, пенсиями и зарплатами, нуждами фермеров и экспортёров, поддержкой врачей и учителей. Не разрушайте то, что ещё осталось в этой стране спустя 30 лет болезненных трансформаций в поисках своего будущего. Оставьте людей в покое и займитесь своими щедрыми предвыборными обещаниями, а если не умеете ничего, кроме провокаций и истерик, будьте готовы уйти, – подытожил он.

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