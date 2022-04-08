Додон – ПДС: Не идите на поводу у иностранцев, которые хотят превратить Молдову в военный полигон

Додон – ПДС: Не идите на поводу у иностранцев, которые хотят превратить Молдову в военный полигон
Подумать о национальных интересах и о людях этой страны, а не идти на поводу у иностранцев, которые хотят превратить Молдову в геополитический и военный полигон, призывает пятый президент страны Игорь Додон действующую власть.

– Призываю вас не покушаться на нейтралитет Республики Молдова и не дай вам Бог согласиться на расширение НАТО за счёт территории Молдовы. Также призываю вас не играть на руку тем, кто хочет рассорить Кишинёв и Тирасполь, чтобы спровоцировать новый конфликт на Днестре. Некоторым внешним силам выгоден такой сценарий, но у Молдовы другая цель – навсегда воссоединить разделённые 30 лет назад территории, – написал он на своей странице в соцсети.
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