Додон – ПДС: Не идите на поводу у иностранцев, которые хотят превратить Молдову в военный полигон

– Призываю вас не покушаться на нейтралитет Республики Молдова и не дай вам Бог согласиться на расширение НАТО за счёт территории Молдовы. Также призываю вас не играть на руку тем, кто хочет рассорить Кишинёв и Тирасполь, чтобы спровоцировать новый конфликт на Днестре. Некоторым внешним силам выгоден такой сценарий, но у Молдовы другая цель – навсегда воссоединить разделённые 30 лет назад территории, – написал он на своей странице в соцсети.