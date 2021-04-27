Додон – ПДС: Мы вам покажем, кто бандиты (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ прокомментировал категоричный ответ лидера ПДС Игоря Гросу на призыв председателя фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ начать диалог о досрочных выборах.

– Они сказали: “Мы с узурпаторами и бандитами не общаемся”. То есть, вы были в правительствах Плахотнюка и Филата, крали миллиард и вдруг стали чистенькими, а мы бандиты? Мы вам покажем, кто бандиты, если вы так хотите, – подчеркнул Игорь Додон.

Он также отметил, что ПСРМ впредь намерена очень жёстко отвечать на подобные выпады.

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