Додон: ПДС может запретить партии, но людей не запретить. Мы выстоим и по-любому победим (ВИДЕО)

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В сложившейся в стране сложной ситуации Майе Санду следовало бы отправить в отставку правительство Натальи Гаврилицы, назначить новый кабинет министров, а если и он не справился бы, снова распустить и пойти на досрочные выборы. Однако вместо этого власть пытается закрыть рот тем, кто её критикует, и проводит репрессии неугодных, отметил экс-президент страны Игорь Додон.

– На днях я предложил 5 мер по выводу страны из кризиса. Если бы правительство ПДС их реализовало, буквально за несколько недель люди почувствовали бы улучшение. Но правящая партия никогда этого не сделает. Выход один – другое правительство, а лучше команды, чем социалисты, в стране нет. Мы её собирали годами. У нас есть специалисты, которые в срочном порядке могут решить все проблемы. Если действующее правительство может внедрить предложения для вывода Молдовы из кризиса, пусть внедряет. Нет – пусть уходят и дадут нам возможность это сделать, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что власти боятся оппозицию, а потому “рисуют” обвинения в якобы незаконном финансировании левых партий. Однако, отмечает он, у правых, проевропейских формирований больше проблем с незаконным финансированием, чем у левых.

– Достаточно посмотреть, как деньги Фонда Сороса, западных посольств попали на счета правых партий во время избирательных кампаний. Ищите там, у себя. Вас закрывать потом будут по щелчку пальцев, если вы сейчас творите такое, – подчеркнул Додон.

Экс-президент также отметил, что “они могут запретить партии, но людей не запретить”. – Если запретят Партию социалистов, мы с командой создадим другую партию, ещё сильнее. Мы выстоим и по-любому победим. Будущее за нами! – подытожил он. Представители власти данные заявления пока не прокомментировали.

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