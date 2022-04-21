Додон: ПДС методично реализует продиктованный извне дьявольский план

Сегодняшний визит генерального прокурора в парламент далеко не случайность. Это – часть более широкого сценария. А обвинения, предъявленные депутату Раду Мудряку, — лишь формальный повод, а не главная цель руководства страны. Об этом на своей странице в соцсети пишет пятый президент Игорь Додон.

– На самом же деле власть методично внедряет продиктованный извне план. Назову некоторые его пункты:

1. Разжечь настроения в обществе и разделить нас идеологически. Для этого была начата борьба с историческими символами и введена политическая цензура.

2. Создать экономические проблемы Приднестровскому региону, чтобы вызвать там и не только там ответную реакцию.

3. Запугать и проверить “на прочность” левую оппозицию путём возбуждения сфабрикованных дел политически подчинённой прокуратурой.

Эти и многие другие действия, о которых нам известно, направлены на отвлечение внимания населения от серьёзных социальных и экономических проблем. Власть надеется, что граждане забудут, насколько плохи обещанные “хорошие времена”. Как бы цинично это ни было, руководство страны использует конфликт на Украине, чтобы прикрыть свои провалы и некомпетентность. Одновременно с началом событий в соседней стране ПДС и Майя Санду временно выросли в опросах, но их рейтинг уже снова падает. Для его искусственного поддержания им и нужны эти шоу с прокурорами и задержаниями.

Кроме того, похоже на то, что президентура и правительство согласились пойти на прямую политическую и дипломатическую конфронтацию с Москвой, во имя обслуживания геополитических интересов Запада, включая НАТО.

Поэтому хочу, чтобы вы поняли, что сфабрикованное на имя депутата Мудряка дело, — лишь элемент более комплексного сценария, который сегодня разыгрывает власть. И это даже не их игра, ведь Майя Санду и ПДС всего лишь марионетки, удобные политические инструменты, выполняющие приказы извне. Если следуя этим зарубежным сценариям, представители власти тем или иным образом втянут Молдову в военные столкновения на Украине, это чревато очень серьёзными последствиями.

Вне зависимости от того, понимает власть, куда она толкает страну, или нет, она неизбежно ответит за все злодеяния, совершённые по отношению и к гражданам, и к символам, и к оппозиции. Заявления и действия руководства страны не останутся без ответа. Всему своё время.

После сегодняшнего действа проведение досрочных выборов, парламентских и президентских, ещё более необходимо и более вероятно – по инициативе самой власти или к этому приведёт народный гнев.

А ПСРМ, уверен, защитит своего коллегу и без страха будет биться до победного конца, как мы это сделали в 2019 году против тогдашнего олигархического режима. Власть перешла все красные линии, и сегодня Молдова находится в серьёзной опасности из-за этого руководства, доведшего страну до кризиса, разделения и нищеты, – отметил Додон.