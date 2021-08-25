Додон: ПДС меняет правила игры под себя. Винить других в своих провалах эта партия больше не сможет

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Новая власть в спешке проводит эксперименты и реформы, импровизирует и меняет политические правила, как ей угодно. Об этом в рамках интервью порталу Unimedia заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ напомнил ПДС, что граждане ждут от неё обещанных “чудес”, и сваливать ответственность за свои неудачи и ошибки на других эта партия больше не может, так как ей принадлежит вся власть в стране.

– ПДС породила большие ожидания, на выборах были щедрые обещания, а сейчас у неё нет поводов искать причины, виноватых и оправдания за неисполнение собственных обязательств. У этой партии сейчас абсолютно вся власть в стране, у них самые комфортные условия для координации своих действий и решений, для того, чтобы показать себя с лучшей стороны, и, очевидно, граждане ждут всех обещанных чудес, что совсем скоро они станут жить лучше, что диаспора вернётся домой и так далее. Станут ли эти надежды реальностью? Будут ли настолько хороши наступившие времена? Сложно сказать, – отметил он.

Вместе с тем Додон обратил внимание на то, что новая власть действует пока исключительно в своих интересах, меняя правила игры под себя, а первые решения уже вызвали серьёзную обеспокоенность гражданского общества ввиду отсутствия прозрачности их принятия, а также неоправданной спешки при утверждении важных законов.

– Пока что мы видим отсутствие транспарентности, агрессивные заявления и злоупотребления, попытки политизировать правовые институты, отчаянную битву за назначения ставленников ПДС, чрезвычайно серьёзные удары по пенсионной системе, переписывание законов по прихоти новых избранников. Такая политическая трансформация не несёт ничего хорошего ни для демократических принципов, ни для будущего граждан и страны. Но, как я отметил ранее, мы не станем выступать с прямыми обвинениями, пока не пройдут первые несколько недель правления, и пока мы не убедимся, что новая власть не в состоянии находить решения и нести ответственность за ситуацию в государстве, – добавил он.

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