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Многочисленные альянсы “За европейскую интеграцию” обещали гражданам “Молдову без бедности”, а ПДС пророчит людям “хорошие времена”. Правление АЕИ закончилось Ландроматом, рейдерскими атаками на банки, приватизацией BЕМ, кражей миллиарда, концессией аэропорта, банкротством ЖДМ. Чем обернётся для страны власть партии “Действие и солидарность” – покажет время, однако уже через 2-3 месяца люди должны почувствовать первые результаты, отметил в рамках передачи на общественном телеканале председатель ПСРМ Игорь Додон.

– Не через 4 года, не через 5-10 лет, а быстрее. В 2020-м, когда было правительство, предложенное нами, всего за год и без особой внешней поддержки мы многое сделали. Хорошие дороги для всех, по 1 млн леев на дороги каждому селу, 300-500 млн выделили на водоснабжение и канализацию, увеличили зарплаты. Это всё можно сделать быстро, поэтому желаю им скорее взяться за работу, – сказал Додон.

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