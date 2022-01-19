Додон: ПДС и Санду устанавливают в Молдове диктатуру (ВИДЕО)

Додон: ПДС и Санду устанавливают в Молдове диктатуру (ВИДЕО)

В Молдове руками Майи Санду и ПДС устанавливается диктаторский режим, не имеющий ничего общего с правовым государством. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон, отметив, что западные кураторы нынешней власти тоже видят это, но закрывают на это глаза, потому что “им так удобнее”. 

–  Они их держат для других, геополитических целей: для использования против русских, против Приднестровья и пр. Но всё это продлится недолго, – сказал почётный председатель ПСРМ. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md