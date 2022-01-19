Додон: ПДС и Санду устанавливают в Молдове диктатуру (ВИДЕО)

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В Молдове руками Майи Санду и ПДС устанавливается диктаторский режим, не имеющий ничего общего с правовым государством. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон, отметив, что западные кураторы нынешней власти тоже видят это, но закрывают на это глаза, потому что “им так удобнее”.

– Они их держат для других, геополитических целей: для использования против русских, против Приднестровья и пр. Но всё это продлится недолго, – сказал почётный председатель ПСРМ.

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