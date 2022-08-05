Додон: ПДС и Майя Санду решили обанкротить население и деловую среду

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Вчера Национальный банк в десятый раз за последний год повысил основную ставку. Она достигла 21,5%, что в 8 раз больше, чем в конце 2020 года (Санду вступила в должность президента), когда базовая ставка составляла всего 2,65%. Об этом на своей странице в соцсети написал экс-президент Игорь Додон.

– Цель повышения базовой ставки, по мнению НБМ и правительства, – борьба с инфляцией. По нашему же мнению, это абсурд, потому что инфляция в Республике Молдова не монетарного происхождения. Инфляция в Молдове обусловлена исключительно неспособностью правительства управлять внутренними делами и вести переговоры с внешними партнёрами. Цена в почти 1500 долларов за тысячу кубометров природного газа – не монетарного происхождения. Это результат близорукой и безответственной политики нынешней власти. По этой причине политики Нацбанка по снижению инфляции ни на процент её не уменьшают, эффект совершенно другой. Повышение базовой ставки уже привело к повышению процентных ставок по кредитам, что усложняет возможности населения вернуть вовремя займы. К тому же, серьёзно вырастут бюджетные расходы правительства для доступа и обслуживания кредитов на внутреннем банковском рынке. Если 3 месяца назад всего 11,2% кредитов не возвращали вовремя, в настоящее время этот показатель достиг уже 16,5%, с явными тенденциями к росту. В настоящее время у населения проблемы со своевременной выплатой кредитов на сумму 4 млрд леев, что на 1,5 млрд леев больше, чем полгода назад, – написал Додон.

Он отметил, что ситуация экономических агентов была драматической, а теперь ещё больше ухудшилась. Почти половина из всех кредитов, взятых экономическими агентами, не может быть возвращена вовремя. Речь идёт о 17,1 млрд леев, что составляет 48,4% от всех взятых кредитов. Таким образом, ужесточение монетарной политики никоим образом не влияет на снижение инфляции, однако существенно вырос общий объём кредитов с задержкой по выплатам. Цифра достигла 21,2 млрд леев – на 4,5 млрд больше всего за полгода.

– Впереди весь август, когда фермерам нужно будет платить по кредитам, взятым на покупку техники, и в условиях плохого урожая и существенного роста процентной ставки предсказываем ещё больший рост кредитов, которые не смогут быть возвращены вовремя. Как мы уже отмечали ранее, необходимо срочно изменить законодательство, уволить действующий состав НБМ и вернуть центральный банк на защиту и поддержку национальной экономики, положив конец слепой деятельности по теоретической методичке, навязанной извне, – подчеркнул Додон.

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