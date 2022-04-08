Додон: ПДС готовится запретить все буквы в алфавите, кроме трёх – P, A и S

0

Пятый президент страны обращает внимание на то, что в названии Дня Победы на молдавском языке – Ziua Victoriei – содержатся запрещённые вчера властями буквы Z и V. В связи с этим он задаётся вопросом: не захочет ли парламент запретить и всю эту синтагму?

– Если так пойдёт и дальше, завтра-послезавтра власть попытается запретить весь алфавит, за исключением трёх букв – P, A и S. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно, – констатировал Игорь Додон.

Напомним, что вчера парламентское большинство приняло в первом чтении скандальный проект о запрете Z, V, георгиевской ленты и других “символов войны”, по мнению ПДС. Нарушителям грозят солидные штрафы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.