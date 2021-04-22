Додон: Партия социалистов доказывает, что работает для людей!

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Игорь Додон поблагодарил депутатов-социалистов за регистрацию в парламенте законопроекта о повышении зарплат медперсонала на 40% с 1 июля 2021 года. Решение затронет более 60 тысяч работников сферы здравоохранения, деньги будут выделены из Фондов обязательного страхования.

С принятием этого проекта начатая мною в прошлом году инициатива по удвоению заработной платы сотрудникам медицинской системы будет полностью реализована. Напомню, что в 2020 году, объявленном Указом Президента Республики Молдова «Годом медицинского работника», я выступил с инициативой повышения на 100% заработной платы медицинских работников в три этапа: 1 сентября 2020 – на 30%, 1 января 2021 – на 30% и 1 июля 2021 – на 40%. Твёрдо убеждён, что рост заработной платы медицинских работников должен продолжиться и в ближайшие годы. Кроме того, зарплаты следует увеличить сотрудникам других сфер: образования, культуры, правоохранительных органов и так далее, – отметил он на своей странице в соцсети.

Додон подчеркнул, что ПСРМ всегда действовала в интересах людей и продвигала проекты по улучшению жизни граждан. По его инициативе в этом месяце перед пасхальными праздниками почти 700 тысяч человек – пенсионеры и другие получатели социальных выплат – получили по 1000 леев. Эту красивую практику необходимо продолжить в осенне-зимний период, уверен лидер ПСРМ.

Он также выразил надежду на то, что парламент примет во втором чтении ещё один проект ПСРМ, предполагающий, что государство оплатит счета за электроэнергию за два месяца действия чрезвычайной ситуации.

Напомню, что среднемесячный счёт составляет 214 леев, так что люди с низкими доходами, потребляющие к тому же мало электроэнергии, почувствуют эту поддержку на несколько месяцев вперед, – добавил Игорь Додон.

А уже сегодня парламент принял в окончательном чтении очередной социальный проект социалистов. Таким образом, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лежачие больные, получат пособие в двойном размере.

Мы призываем весь политический класс, все парламентские партии сосредоточить внимание на проектах, которых ждёт народ. Люди хотят не пустых споров о бесконечных выборах, а чтобы власть предержащие сделали их жизнь лучше! – выразил уверенность глава социалистов.

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