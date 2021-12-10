Додон: Партия социалистов будет и далее прилагать усилия для укрепления связей с братской Россией! (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл рабочую встречу с представительной делегацией Федерального Собрания Российской Федерации, находящейся с визитом в Республике Молдова. В неё входят: член Совета Федерации от Сахалинской области Юрий Архаров и сенатор от Брянской области Вадим Деньгин, депутаты Государственной Думы от «Единой России» Артем Туров и Алексей Ткачев, от «Справедливой России» Николай Новичков, от КПРФ Казбек Тайсаев, от ЛДПР Владимир Сипягин.

Додон приветствовал высоких гостей на молдавской земле и в их лице поблагодарил руководство братской России за постоянную поддержку нашей страны в самых разных вопросах и в первую очередь в социальной, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сфере. Он подчеркнул стратегический характер отношений между Молдовой и Россией и заверил собеседников в том, что Партия социалистов будет и далее прилагать усилия для укрепления двусторонних связей.

Отдельно говорили о скором начале работы Молдавско-Российского Делового Союза, который призван содействовать росту инвестиций из России и продвижению интересов молдавского бизнеса в РФ. – Убежден, что российская сторона на высоком уровне окажет поддержку новой организации для укрепления экономических связей, – подчеркнул Додон на своей странице в соцсети.

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