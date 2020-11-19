Додон: Парламент нуждается в очищении, но проводить досрочные выборы лучше во второй половине 2021-го года

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Действующий президент Молдовы Игорь Додон выступает за роспуск нынешнего парламента, но считает, что в условиях пандемии выборы нужно проводить осенью. Свое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

– Я не поменял позицию и считаю, что этот парламент не соответствует результатам выборов 2019 года и он нуждается в очищении. Досрочные выборы лучше проводить во второй половине следующего года, так как необходимо справиться с пандемией: вчера был зарегистрирован новый суточный максимум – более 1,6 тыс. заразившихся, – и еще одна избирательная компания на этом фоне нежелательна”, – отметил Додон.

Он также подчеркнул, что из 101 депутата нынешнего законодательного органа, избранных при режиме бежавшего из страны олигарха Владимира Плахотнюка, “почти 40-45 не попадут в новый парламент”.

– Если проанализировать итоги президентских выборов, то легитимность есть только у двух партий – наших, социалистов, и партии “Действие и солидарность” Майи Санду. Голосование избирателей показало, что остальные парламентские партии, пусть их лидеры не обижаются, провалились, – сказал Додон.

Он подчеркнул, что считает очень маловероятным формирование в парламенте новой правящей коалиции.

– Теоретически, если создавать, то это должна быть либо широкая коалиция, либо двусторонняя – социалисты и партия Санду. С точки зрения интересов страны, внешнеполитической конъюнктуры, такая коалиция была бы идеальной. Но правые к такому сотрудничеству не готовы, они хотят быстро провести досрочные выборы, укрепить свои ряды и только после этого начать переговоры о коалиции, – заметил Додон. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.