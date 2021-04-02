Додон: Парламент будет распущен, но вакцинация людей сейчас важнее (ВИДЕО)

0

Социалисты не боятся досрочных выборов. Парламент должен быть и будет распущен, но приоритетной сейчас является вакцинация населения от коронавируса. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска своего видеоблога.

⁃ Этими 180 тысячами доз вакцины должна была заниматься Майя Санду. Она должна была сесть в самолёт и полететь по миру, просить страны помочь нам с вакцинами, а не сидеть гордо в администрации президента. Парламент должен быть распущен, и он будет распущен, но прежде нужно справиться с кризисной ситуацией: закупить вакцины, провести вакцинацию населения, стабилизировать ситуацию с бюджетом, оказать помощь экономическим агентам, бизнесу, а потом уже, осенью, пойдём на досрочные выборы, – сказал он.

Игорь Додон также считает, что социалисты могут улучшить свой результат на голосовании, так как рейтинг Майи Санду падает.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.