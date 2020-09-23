Додон: Пандемия коронавируса – один из самых больших вызовов после Второй мировой войны

0

Пандемия затрагивает каждую страну, порождает разрушительные экономические, социальные и политические последствия, заявил в рамках выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава государства.

– Мы переживаем вызов года, беспрецедентного по масштабу, сложности и количеству продолжительных кризисов. Одним из самых больших вызовов после Второй мировой войны является пандемия коронавируса, которая вызвала нынешний глобальный кризис, – отметил он.

Игорь Додон подчеркнул, что Правительство Республики Молдова при поддержке партнеров по развитию сосредоточило внимание на ближайших приоритетах поддержки системы здравоохранения путем закупки необходимого медицинского оборудования и изделий.

– Борьба с коронавирусом требует скоординированных и прозрачных действий на глобальном уровне. В равной степени подчеркиваем важность консолидированного международного сотрудничества, проявляя при этом солидарность. Мы поддерживаем необходимость обеспечения универсального доступа к лечению и вакцинам, когда они станут доступными, – добавил президент.

Он также отметил, что Республика Молдова полностью поддерживает программу, проводимую Генеральным секретарем ООН через Глобальный план ответных действий ООН на кризис, который направлен на оказание помощи наиболее уязвимым социальным категориям.

– Мы также приветствуем создание Целевого фонда поддержки мер реагирования и восстановления в борьбе с COVID-19 в странах с низким и средним уровнем дохода в качестве критического инструмента в решении кризиса в национальных системах здравоохранения и преодоления экономических и социальных последствий, вызванных вирусом, – сказал глава государства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.