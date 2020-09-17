Додон ознакомился с работой металлургического предприятия в Тараклии (ФОТО, ВИДЕО)

Додон ознакомился с работой металлургического предприятия в Тараклии (ФОТО, ВИДЕО)

ООО BAS STEEL PROFILE существует всего год, но уже успело нарастить внушительные объемы производства: 40 тонн металла в сутки. 

Предприятие с 20 работниками производит 25 видов труб, в основном с квадратным и прямоугольным сечением. Игорь Додон приветствовал коллектив завода и поблагодарил его руководство за создание рабочих мест и отчисление налогов, что способствует развитию региона.

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